Uzun süredir sol kanatta aradığı net profili bulamayan Beşiktaş, Inter forması giyen Brezilyalı futbolcu Luis Henrique için ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transferdeki planı belli oldu. İşte detaylar..

Ara transfer döneminde kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hedefteki isimlerden bir tanesi Inter forması giyen Luis Henrique.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek adına uygun bir transfer modeli üzerinde çalışıyor.

Uzun yıllar sonra gerçek anlamda sol kanat sorununu çözmek isteyen siyah-beyazlılar, oyun kurma becerisi de bulunan Henrique'nin bu eksikliği giderebileceğini düşünüyor. Ancak Inter cephesindeki gelişmeler planları zorlaştırıyor.

İtalyan ekibinde Dumfries'in yaşadığı sakatlık sonrası sağ kanatta forma şansı bulan Brezilyalı oyuncu için Inter'in yeni bir hamle yapması bekleniyor. Bu durum transfer sürecini yavaşlatsa da Beşiktaş, teknik heyetin isteği doğrultusunda satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini bir kez daha denemeyi hedefliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 22 maçta süre alan Henrique, 1 asistlik performans sergiledi.