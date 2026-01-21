Premier Lig devinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'ye Premier Lig ekibinin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde kadrosundaki Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda, flaş bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi.

Premier Lig devi Manchester United'ın Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'ye talip olduğu öne sürüldü. Transferfeed'de yer alan habere göre, Manchester United'ın yanısıra İspanya La Liga ekibi Valencia'nın 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sezon başında Leicester City'den Beşiktaş'a 8 milyon Euro bedelle transfer olan Ndidi, siyah-beyazlı formayı 16 kez giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'ta 2. kaptanlığa getirilmişti.

Mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Wiflred Ndidi'nin Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunuyor.

İŞTE O HABER