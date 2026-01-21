Beşiktaş'ın sol bek transferi için uzun süredir uğraştığı Nuno Tavares transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Sol bek transferi için Lazio forması giyen Portekizli futbolcu Nuno Tavares'i gündemine alan Beşiktaş, transferde önemli mesafe kat etmişti.

Oyuncu ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar İtalyan ekibi ile bonveris konusunda da anlaşmaya oldukça yaklaşmıştı.

Ancak transferde flaş bir iddia gündeme geldi. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, menajerini değiştiren Nuno Tavares Beşiktaş'a transfer olmaktan vazgeçti. Haberde Lazio ve Beşiktaş'ın anlaşma noktasına geldiği ancak oyuncunun karar değişikliğinin görüşmeleri durdurduğu da aktarıldı.

Ayrıca bir başka Serie A ekibi Como'nun da Tavares ile ilgilendiği ve oyuncunun buraya transfer olabileceği de belirtildi.

İŞTE O HABER