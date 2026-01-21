CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Atletico Madrid maçı detayları! Galatasaray-Atletico Madrid maçı detayları! 07:19
Guardiola'dan G.Saray sözleri! Guardiola'dan G.Saray sözleri! 02:17
G.Saray 2 yıldız için kiralık teklifi yaptı! G.Saray 2 yıldız için kiralık teklifi yaptı! 02:17
Mourinho'dan Rafa Silva için transfer yanıtı! Mourinho'dan Rafa Silva için transfer yanıtı! 02:17
Simeone G.Saray'da o isme dikkat çekti! Simeone G.Saray'da o isme dikkat çekti! 02:17
Lucas Torreira'dan G.Saray taraftarına müjde! Lucas Torreira'dan G.Saray taraftarına müjde! 02:17
Daha Eski
Okan Buruk: Atletico ile başa çıkabiliriz!" Okan Buruk: Atletico ile başa çıkabiliriz!" 02:17
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 02:17
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 02:17
Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapanıyor! Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapanıyor! 02:17
Trabzonspor yeni golcüsüne kavuşuyor! Trabzonspor yeni golcüsüne kavuşuyor! 02:17
Yener İnce futbolcuların son durumlarını açıkladı! Yener İnce futbolcuların son durumlarını açıkladı! 02:17
Aston Villa Abraham'dan vazgeçmiyor!
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle!
Başkan Erdoğan ile O’Neal bir araya geldi
Süper Loto sonuçları belli oldu! 20 Ocak