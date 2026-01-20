Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'nın tekrar Benfica'ya döneceği şeklindeki transfer iddiaları ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacakları mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Rafa Silva sorusuna Mourinho'nun cevabı şöyle oldu:

"Başka kulüplerde oynayan oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu daha önce de tekrar tekrar söyledim, tavrımı çok uzun zamandır biliyorsunuz. Hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu bu. Ben Benfica'nın hocasıyım ve sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok."