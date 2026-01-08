Gabriel Paulista'nın ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrılması, Felix Uduokhai'nin kadro planlamasında yer almamasının ardından siyahbeyazlılar, savunmaya takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Thilo Kehrer için yapılan ve paket halinde 12 milyon euroyu bulan teklif Fransız ekibi Monaco tarafından reddedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoperdeki 1 numarası Emmanuel Agbadou için sunulan teklif de Wolverhampton tarafından kabul görmedi.



MALİYET ARAŞTIRMASI



Fotomaç'ın haberine göre, maliyet engeli sonrası rota, Sergen Yalçın'ın listesinde daha alt sıralarda bulunan ve Fulham'da forma giyen 1.94 boyundaki stoper Issa Diop'a çevrildi. Yönetim, Fransız savunmacı için maliyet araştırmalarına resmen başladı. Eğer Premier Lig temsilcisinden ve oyuncudan uygun mali şartlar oluşursa, 52 yaşındaki teknik adamın bu transfere onay vermesi bekleniyor. Fiziksel özellikleriyle dikkat çeken dev stoper, hava toplarındaki hakimiyetiyle biliniyor.



Premier Lig ekibi Fulham'da yedek kulübesine mahkum kalan tecrübeli savunmacı, düzenli olarak forma giyeceği takıma transfer olmak istiyor.



FORMAYA HASRET KALDI



28 yaşındaki savunmacı, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Şu ana kadar Premier Lig'de sadece 6 maçta süre alabilen ve bunların 3'ünde ilk 11'de oynayan Diop, 321 dakika sahada kalabildi. Maç başına 1.5 top kazanma ve 3.5 tehlike engelleme verileriyle oynayan Diop, ikili mücadelelerde yüzde 53'lük kazanma oranına sahip.



FRANSIZ EKİPLERİ PUSUDA



Beşiktaş'ın bu transfer için iki rakibi var. Fransa Ligue 1 temsilcilerinden Monaco ve Nantes'ın da oyuncunun durumunu yakın takibe aldığı aktarıldı. Bu durum, önümüzdeki haftalarda transfer sürecinin daha da hareketlenmesine yol açabilir. Bu nedenle siyahbeyazlı yönetim elini çabuk tutmak zorunda.



42



Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İssa Diop'un bonservisine bugüne kadar toplam 42.8 milyon euro ödendi. Altyapısından yetiştiği Toulose'ta kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Fransız futbolcu, 2018 yaz döneminde 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında West Ham'a transfer oldu. Fulham ise 2022 yazında tecrübeli savunmacıyı renklerine bağlarken, 17.8 milyon euro ödedi.



FİZİKSEL AVANTAJ



Fransız savunmacı, uzun boyu ve güçlü fiziği sayesinde ikili mücadelelerde ve kafa toplarında etkili. Pozisyon bilgisi iyi olan ve doğru yerde durmayı bilen 28 yaşındaki futbolcu, pres altındayken soğukkanlılığını koruyor. Süratli olmaması nedeniyle savunma arkasına atılan toplarda zorlanan İssa Diop, maç içerisinde zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşadığı için eleştiri alıyor