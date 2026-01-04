Young Boys forması giyen Hajdam'dan sonuç alamayan Beşiktaş, Lucas Piton transferi hakkında tekrar harekete geçti. Beşiktaş, Corinthians ile yaptığı pazarlık görüşmelerindeki hedefi belli oldu.

Beşiktaş, sol bek transferini bir an önce bitirmeyi hedefleyen alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Siyahbeyazlılar, Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam konusunda ilerleme kat edemedi. İsviçre kulübünün 8 milyon Euro bonservis bedelinde geri adım atmaması ve 22 yaşındaki oyuncunun Afrika Kupası'nda sakatlanmasının ardından Beşiktaş, B planını devreye soktu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Lucas Piton için kulübü Vasco da Gama ile temasa geçen Beşiktaş, Brezilya ekibinden 7.5 milyon Euro bonservis isteğiyle karşı karşıya geldi. 25 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçen siyahbeyazlılar, bu rakamı 5-6 milyon Euro bandına çekmeye çalışıyor. Pazarlıkların hızını artırdığı ve Vasco da Gama'nın sıkıştırıldığı ifade edildi.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Lucas Piton'un yaklaşık 1 ay önce dizinden sakatlık yaşadığı, ancak 2 hafta içinde oynamaya hazır hale gelmesinin beklendiği belirtildi. Corinthians altyapısından yetişen Piton, 2023 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Vasco da Gama'ya transfer olmuştu. Tecrübeli sol bekin kulübüyle olan kontratı 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam ediyor.