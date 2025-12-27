Beşiktaş'ta transfer gündeminde yer alan Salih Özcan için sabırsız bekleyiş başladı. Siyah-beyazlıların son olarak futbolcu için Borussia Dortmund'a ödeyeceği ücret belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi orta saha hamlesini netleştirdi. Siyahbeyazlıların, Alman devi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. 6 numara transferinde rotasını Almanya'ya kıran siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasına gurbetçi ön libero Salih Özcan'ı yazdı. Fotomaç'ın haberine göre Kara Kartal'ın, milli futbolcu ile tüm şartlarda anlaşmaya varırken, sözleşmesinin son senesine girdiği kulübü Borussia Dortmund'la da 3 milyon euro'ya el sıkıştığı bildirildi.

Transfer sürecinde Beşiktaş'ın yıldız maestrosu Orkun Kökçü'nün önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Milli takım kampında Orkun Kökçü'nün Salih Özcan ile birebir görüşerek Beşiktaş projesini anlattığını ve oyuncunun ikna sürecinde etkili olduğunu belirtti. 27 yaşındaki dinamo, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı paylaşıma 'ateş' emojisi de göndermişti. Salih Özcan, bu sezon sadece 4 maçta 21 dakika şans bulurken, 27 kez milli oldu ve 1 gol attı.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

SON dönemde Alman devi Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Salih Özcan'ın, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakmasının nedenlerinden birisi de A Milli Takım. A Milli Takımımız'ın aday kadrosunda da sürekli yer alan isimlerden olan, Türkiye ile Dünya Kupası'nda mücadele etme hedefi bulunan 27 yaşındaki milli oyuncunun formda kalmak ve daha fazla oynamak istediği biliniyor.