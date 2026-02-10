Beşiktaş'ın evinde yüzü gülmüyor!

Bu sezon iç sahadaki 11 maçın 5’inde puan kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise 18 maçın 7’sinde kayıp yaşadı. Siyah-beyazlılar 2023-24 sezonunda da 19 maçta 9 kez puan kaybetti. Beşiktaş'ın son 3 sezonda evinde oynadığı maçlarda yüzü gülmedi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş son 3 sezonda evinde yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzdü. SiyahBeyazlılar bu sezon ligde iç sahada oynadığı 11 maçın 5'inde puan kaybetti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen Siyah-Beyazlılar Samsun, Gaziantep FK ve Alanya ile de berabere kalarak evinde 12 puan bıraktı. Kartal geçen sezon ise evinde oynadığı 18 maçın 7'sinde 19 puan bıraktı. Siyah-Beyazlılar 2023-24 sezonunda ise evinde 19 maça çıktı.

ZİRVE YARIŞINDA OLABİLİRDİ

Kartal söz konusu süreçte 9 kez kayıp yaşadı evinde tam 23 puan bıraktı. Bu sezon 37 puanla 5. sırada yer alan SiyahBeyazlılar 12 puanlık kayıp yaşamasa şu anda 49 puanla şampiyonluk yarışının içinde yer alacaktı. Kartal kalan maçlarda evinde kayıp yaşamak istemiyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye 3-2, Gençlerbirliği'ne de 2-1 mağlup oldu.