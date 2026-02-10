Beşiktaş bu sezon kalesinde ciddi problem yaşıyor. Ersin Alanyaspor maçındaki yediği hatalı gollerle sınıfta kaldı. Siyah-beyazlı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği 25 yaşındaki eldivenin yedek kulübesine çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Vazques'in kaleye geçmesi beklenirken, yaz hedefinin Altay Bayındır olduğu ortaya çıktı. Siyahbeyazlılar kış transfer döneminde milli file bekçisini renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş, ancak Manchester United yedek kaleci olmadığı gerekçesiyle Altay'ı bırakmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın yazın bir kez daha İngiliz devinin kapısını çalacağı öğrenildi.