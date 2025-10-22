Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ligde 7. sırada yer alan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde bulunuyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, Konya deplasmanında galip gelerek hem moral bulmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Devrim, Abraham

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasındaki Konyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Konyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Dolmabahçe'de oynanan Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş, erteleme maçında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde mutlak 3 puan için sahaya çıkan siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında etkili bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

KONYASPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 49. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 48 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı takım kazanırken, 7 müsabakadan yeşil-beyazlı ekip galip ayrıldı. Taraflar 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Kartal söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNDA BU İSİMLER YER ALIYOR!

Mert, Ersin, Emre Bilgin, Svensson, Paulista, Ndidi, Rashica, Salih, Abraham, Orkun, Uduokhai, Kartal Kayra, Necip, Taylan, Rafa Silva, Rıdvan, Jurasek, Devrim, Emirhan, Mustafa Hekimoğlu.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Konyaspor- Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar. Karşılaşmanın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı. Beşiktaş Ozan Ergün'ün bugüne kadar düdük çaldığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

