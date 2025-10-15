Beşiktaş'ta gözler Gençlerbirliği ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın, bu mücadele öncesi takımda değişikliğe gitmeye karar verdi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş milli ara öncesi dev derbide deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş bu maçın ardından ligde 13 puanla 6. sırada yer alıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri milli aranın ardından ligde çıkışa geçmek istiyor. Kara Kartal, ligin 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Bu mücadele öncesi Sergen Yalçın'dan flaş bir karar geldi. Sabah'ın haberine göre; Jurasek'in performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcının futbolcunun yerine sol bekte Rıdvan'ı oynatması bekleniyor.