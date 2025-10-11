Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sürekli iletişim halinde olan siyah-beyazlı yönetim kadrodaki eksikleri gidermek için yoğun mesai harcayacak. Kartal'da kanat rotasyonu için Sassuolo'nun 27 yaşındaki Fransız yıldızı Armand Lauriente adı yeniden gündeme geldi. Yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş'la geçen deneyimli futbolcu için İtalyan kulübüyle tekrar temasa geçilmesi düşünülüyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen ve özellikle hücum hattına güç katmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Lauriente'yi ilk sırada tutuyor. Fotomaç'ın haberine göre Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapılması hedefleniyor. Piyasa değeri 15 milyon euro olan 27 yaşındaki yıldız, 2022'den beri Serie A ekibinin formasını giyiyor. Lauriente bu sezon da Sassuolo'da 7 maça çıkarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

YÜKSEK SKOR KATKISI

Armand Lauriente, kariyeri boyunca yüksek skor katkısıyla öne çıktı. İtalyan ekibi Sassuolo'da 2022'den beri 32 gol, 19 asistle 51 gole direkt etki eden Fransız yıldız, ülkesinde Lorient'te oynarken de 91 maçta 13 gol, 14 asistle 27 gole doğrudan katkı sunmuştu.

RASHICA'YI GÖZDEN ÇIKARACAK

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kanat hamlesi yapması halinde Milot Rashica'yı elden çıkaracak. Yaz döneminde de Kosovalı yıldız ile yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş, ocak ayında Armand Lauriente'nin gelmesi halinde Rashica'ya veda etmeyi düşünüyor.