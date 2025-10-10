Beşiktaş son yıllarda savunmada bir türlü istikrarı yakalayamadı. Transfer edilen oyuncuların beklenen kalitede olmaması ve hayal kırıklığı yaratması nedeniyle siyahbeyazlı takım kalesini gole kapatmakta zorluk çekiyor. Basit gol yeme alışkanlığı bu sezon da devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetim kuruluyla yaptığı istişarede transferini en çok istediği bölgelerin başında defans geliyor. 3 maçtır kulübeden çıkamayan, formsuz Gabriel Paulista ile devre arası yolların ayrılması planlanıyor.

SAVUNMAYI GÜÇLENDİRECEK

Sık sık sakatlandığı için çok maç kaçıran Brezilyalı stoperin ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'ya transfer olması bekleniyor. Siyah-beyazlıların savunmayı güçlendirmek için en büyük hedefi sezon başında da talip olunan ancak transferi gerçekleşmeyen Axel Disasi. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaşlı kurmaylar ocak ayında Chelsea'nin kapısını yeniden çalacak ve İngiliz devini transfer için ikna etmeye çalışacak. Kulübüyle 2029 yılına kadar kontratı bulunan Fransız stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacağı öğrenildi.

ATLETİK VE ÇOK YÖNLÜ

Axel Disasi tam Sergen Yalçın'ın istediği tipte bir defans oyuncusu. Stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Fransız savunmacı, güçlü fiziği ve atletik özellikleriyle rakip forvetlerin korkulu rüyası. 1.91 metrelik boyuyla hava toplarında etkili olan 27 yaşındaki futbolcu, topu oyuna sokma kabiliyetiyle de öne çıkıyor.

64

Kariyerinde bugüne kadar Reims, Monaco, Aston Villa ve Chelsea'de forma giyen tecrübeli savunmacının bonservisine toplam 64 milyon euro ödenmesi dikkat çekti. Disasi'nin Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.