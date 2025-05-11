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G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 00:33
Buruk: Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem Buruk: Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem 00:33
Fatih Tekke: Skor hariç beklediğim gibi bitti Fatih Tekke: Skor hariç beklediğim gibi bitti 00:33
G.Saray kritik virajı kayıpsız geçti! G.Saray kritik virajı kayıpsız geçti! 00:33
G.Saray şampiyonluğa yürüyor! İşte güncel puan durumu G.Saray şampiyonluğa yürüyor! İşte güncel puan durumu 00:33
Trabzonspor direğe takıldı! Trabzonspor direğe takıldı! 00:32
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Derbide tartışmalı an! Derbide tartışmalı an! 00:32
Muslera'dan üst üste 2 kurtarış! Muslera'dan üst üste 2 kurtarış! 00:32
Trabzonspor'da sakatlık! Trabzonspor'da sakatlık! 00:32
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica... Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica... 00:32
Galatasaray'ın gözü Inter'in yıldızında! Galatasaray'ın gözü Inter'in yıldızında! 00:32
Ahmet Çakar: Piyangodan çıkan... Ahmet Çakar: Piyangodan çıkan... 00:32