BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MUHTEMEL 11 | Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Serdar Topraktepe yönetiminde son 2 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından moral arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Alanyaspor karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. 16 hafta sonunda 25 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. 17 puanla 14. sırada yer alan Alanyaspor ise küme hattı ile olan puan farkını açmayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin istifasının ardından Sami Uğurlu ile yola devam eden Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta oynadığı Gaziantep FK maçını 3-0 kazandı. Son 3 maçının 2'sini kazanan Alanyaspor, Beşiktaş karşısında da aynı başarıyı göstermeyi istiyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmada sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde maça çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, kötü gidişata son vermek istiyor. Her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, takımların nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Ligin 16. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-1 kaybederek gündem olan siyah-beyazlılar, son 5 maçta 1 galibiyet alabildi. Alanyaspor karşısında kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş, 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 16. haftada oynadığı Gaziantep FK maçını 3-0 kazanarak, son 3 haftada 2. galibiyetini alan Alayanspor ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Sami Uğurlu'nun öğrencileri, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmada sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler...

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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MORAL ARIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında kaybeden ve Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında şok bir mağlubiyete uğrayan Beşiktaş çıkış arıyor. Kötü gidişata son vermek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarına moral vermek istiyor. Alanyaspor karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ALANYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 17 kere karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Alanyaspor maçlarında siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Müsabakalardan 11'ini kazanan Beşiktaş, 3 maçtan da berabere ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'na konuk olacak Alanyaspor ise 3 maçta kazanan taraf oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor ile evinde oynadığı 8 maçtan sadece 1'ini kaybederken, hiç berabere kalmadı.

SAMİ UĞURLU'DAN DİKKAT ÇEKEN BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ

2024-2025 Süper Lig sezonuna Kasımpaşa teknik direktörü olarak başlayan Sami Uğurlu, Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle, siyah-beyazlıları şoka uğratmıştı. Geriye düştüğü karşılaşmada maçı kazanan taraf olan Uğurlu'nun Alanyaspor yönetiminde nasıl bir mücadele göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GEDSON FERNANDES'İN CEZASI BİTTİ

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde iki sarı karttan kırmızı kart gören Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü. 16. hafta karşılaşmalarının ardından cezası biten Fernandes'in Alanyaspor karşısında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

TAYYİP TALHA KADRODA YOK

Adana Demirspor deplasmanında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Tayyip Talha Sanuç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Gabriel Paulista'nın tedavisine devam edilirken, Tayyip Talha'nın da kart cezalısı olması Teknik Direktör Serdar Topraktepe ve ekibini düşündürüyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Zaynutdinov, Muçi, Salih, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Miguel, Fidan, Fatih, Hadergjonaj, Efecan, Janvier, Makouta, Yusuf, Cordova, Augusto

BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Süper Lig'de sakat ve cezalı oyunculardan dolayı tam kadro olarak sahaya çıkamayan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun sarı kart ceza sınırında yer alması dikakt çekiyor. Siyah-beyazlılarda; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al-Musrati ve Ciro Immobile sarı kart görmeleri durumunda Rizespor karşısında cezalı duruma düşecek.

SAKAT FUTBOLCULARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlanan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavilerine devam ediliyor. Rashica ve Immobile'nin Alanyaspor karşısında şans bulup bulmayacağı ise maç saatinde netleşecek.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.