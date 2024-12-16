Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Mücadele için Adana'ya giden siyah-beyazlılarda sakatlanan Milot Rashica kadroda yer almadı. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Gedson Fernandes de kafilede bulunmadı. Bodo/Glimt karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanmak istiyor. Süper Lig'in son sırasına demir atan Adana Demirspor ise güçlü rakibi karşısında mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı takip etmek için tıkla

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligin 15. haftasında, evinde oynadığı Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Adana temsilcisi karşısında da 3 puanı alıp, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet , 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar,ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Sakat oyuncular ve kart cezalısı isimlerin bulunduğu siyah-beyazlıların nasıl bir ilk 11'le çıkacağı ise merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

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ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmında mutlak 3 puanı hedefliyor. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, 15 hafta sonunda 25 olan puanını 28'e çıkartmayı amaçlıyor. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

GEDSON FERNANDES ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA YOK

Adana Demirspor deplasmanına eksik kadroyla gidecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLİYOR

Fernandes'in dışında, tedavilerine devam edilen Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin de Adana'ya götürülmesi beklenmiyor.

UDUOKHAI'DEN SEVİNDİREN HABER

Sakat oyuncuların eksikliklerini hisseden Beşiktaş'a Felix Uduokhai'den sevindiren haber geldi. Tedavisi sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Uduokhai şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşısında oynayabilecek.

MILOT RASHICA SAKATLANDI

15 Aralık Pazar günü yapılan antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmaları yarıda bırakan Milot Rashica'dan şok haber geldi. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildi. İşte Milot Rashica'nın sakatlığı hakkında yapılan açıklama:

"Milot Rashica'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU

Adana Demirspor: Eren, Manev, Abdulsamet, Tolga, Yusuf, Tayfun, İzzet, Maestro, Yusuf, Ali, Arda

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Rafa Silva, Chamberlain, Muci, Semih

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacak Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. 3'er kez sarı kart gören futbolcular, Adana Demirspor karşısında kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında yer alan futbolcular işe şunlar:

-Al Musrati,

-Mert Günok,

-Jonas Svensson,

-Ersin Destanoğlu,

-Ciro Immobile (Tedavisi devam ettiği için forma giymesi beklenmiyor.)