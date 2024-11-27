Beşiktaş Futbol AŞ'deki görevinden istifa eden Hasan Arat açıklamalarda bulundu. Arat kendisinin yollanmasu için uğraşanlar olduğunu söyledi. İşte detaylar...

İşte Arat'ın sözleri;

"BU KARARIN NEDENLERİ VAR!"

Büyük Beşiktaş camiasına ve spor kamuoyuna bazı bilgilendirmeler yapma gereği duyduk. Yönetimimizin toplantısı çerçevesinde bazı kararlar aldık. Bu kararlar KAP'ta yayınlandı. Daha sonra kendi sosyal medya iletişimimizle gereken bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirme çerçevesinde Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ yönetim kurulu başkanlığına Sayın Hüseyin Yücel getirildi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Profesyonel Futbol Sorumluluğuna Hüseyin Yücel, Asbaşkanı Mete Vardar, Asbaşkanı Onur Göçmez, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz uçar getirilmiştir.

Çeşitli nedenler var. Dün gece ayrılık kararı açıkladık. Bu sabah iletişimde ayrılık kararı açıkladık. Profesyonellik gereği birçok karar almak zorunda kaldık."

"SAHİCİ SARSINTILAR DAHA İYİDİR!"

Beşiktaş, futbol branşında 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımız fevkalade üzgündür, bizler üzgünüz. Buradan daha iyi nasıl çıkarımız formüllerini aradık. Bu tür kararlar, çeşitli türbülanslara neden olabilir. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız, daha iyi yönetebilmek için daha iyi yere gidebilmek için Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir.

"FUTBOL AŞ'NİN PATRONU ONLAR!"

Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz.

"SEBEPLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ!"

Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz. Kulübümüzün profesyonel ekiplerinden uyarılar aldık ve izledik. Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu.

Gecikmiş kararlar ve belli hatalar varsa bilincindeyiz. Spor böyledir. Gün gelir o top kaleye girmeyebilir. Sıkıntıları araştırırsınız. Kolay ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen nokta dikkate değerdir. Sebeplerini araştırmaktayız.

"BENİ YOLLAMAK İÇİN UĞRAŞTILAR"

Beşiktaşlılar bizi sarsıntılara karşı dimdik durabilmek için seçti. Sarsıntılar sonrası geldik. Yönetimimizin kısa süreli olduğunun ve bu güvenin genel kurul tarafından verildiğinin bilincindeyiz. Beşiktaşlı bugün müsterih olsun. Başkanları olarak karşınızdayım.

1 saat içinde neler oldu gördünüz mü? Beni yollamak için mücadele ettiler. Biraz daha okusalardı, okuyarak anlasalardı, doğrunun ne olduğunu göreceklerdi. Okumak iyi bir şeydir. Yazılanlara dikkat etmek lazım.

"HERKES KENDİNE GELSİN!"

Bizim meselemiz Beşiktaş'tır. Kimseyle meselemiz yoktur. Ben taraftarıma, üyelerime vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu beyan ediyorum. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler, artık ellerini çeksinler. Varsa kongre mayısta aday olurlar. Whatsapp'ta, sosyal medyada Beşiktaş'ı rencide edecek, idarecilerimi rencide edecek, 2015 öncesi eski taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş bunlara sert cevap verir. Belgesi elimizde hazırdır. Herkes kendine gelsin.

"HOCAMIZLA DA KONUŞTUK!"

Sportif olarak başarılı olmadığımızın farkındayız. Sportif nedenle kalkışmaya eğer ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi ve Beşiktaş camiasını bulur. Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, burası her türlü mücadeleyi verir. Kulübünüze sahip çıkın Beşiktaşlılar, bu insanlar ortaya çıkar bu işleri yaparlar sahip çıkmazsanız.

Yarın akşam önemli bir maçımız var. Avrupa'da önemli bir maçtır. Bu maç, milli bir maçtır. Bu sarsıntılar, bu maç öncesi neden yaşandı diyebilirsiniz? Sarsıntılar, gereken yerlere mesajı verir. Hocamızla da konuştuk. Bu mücadeleden iyi ayrılmak istiyoruz dedik.

"TARAFTAR İSTEMEZSE DURMAYIZ"

Sporda her türlü netice vardır. Biz gönüllü olarak buradayız. İşimizden aşımızdan eşimizden fedakarlık yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımı rencide edecek, iftira atacak insanlara fırsat vermeyin. Yöneticiler hata yapabilir. Önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hata oyuncu seçiminde olur. İyi yapmaya çalıştığımız müddetçe doğru yöneteceğimize inanıyoruz. Kararını da Beşiktaş genel kurulu verir. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Başkaları heveslenmesin. Beşiktaş taraftarı istemediği anda 1 dakika durmayız. Herkes bunu bilsin. Ben bu kulübün içinden yetiştim. Taraftarımın istemediği yönetici olmam. Beşiktaş taraftarıyla kimse uğraşmasın, Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir.

SAMET AYBABA HAKKINDA...

Samet Aybaba profesyoneldir. Orada durun. Kulüp, profesyonelle ilgili tasarrufta bulunmuştur. Nedenini açıklamak zorunda değiliz.

"AYRILIRSAM BEN SÖYLERİM"

(Aday olacak mı?) Henüz bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım. Ben camiama açık sözlülükle hareket ettim. Vereceğim kararı camiam, basından değil benden öğrenir. Spor Toto oynamaktan vazgeçin. Ayrılma durumum olursa vedamı yaparım. Oyun oynamam. İşimize bakalım.

"HASTALIĞINIZ NEDİR?" SORUSUNA...

Bu benim özel durumum. Bu bilginin bende kalmasına müsaade edin.

"BU KARARA İNANDIK"

Futbol AŞ'deki değişiklik, tam Ümraniye'de çizmelerin giyilmesi gerektiğine inandık. Hüseyin Bey, bu işi Onur Göçmez, Mete Vardar, Feyyaz Uçar olarak yapacağını söyledik. Onlara güveniyoruz. Gurur duyuyoruz.

"BUNDAN İSTİFA EDİLMESİN"

Onur Göçmez kardeşim mükemmel bir insandır. Sabah bir karar aldı, kabul etmediğimizi söyledik. O da ayrılamayacağını söyledi. Bunlar duygusal şeyler. Gelgitler yaşanır. Bundan kimse bir şey istifade etme yoluna gitmesin.

"GÖZTEPE MAÇI KİMİN MORALİNİ BOZMAZ"

İnsanın her günü, bir diğer gününe uymayabilir. Ben de insanım. Benim de inişlerim çıkışlarım olacak, arkadaşlarımın da olacak. Bu hayatın akışı. Beni kategorize etmeyin. Ben Beşiktaş Kulübü başkanıyım. Biri basketbolcu diyor, biri başka bir şey... Ben sporcu bir adamım. Spor adamlığımın geçmişine bakarsınız. Bu futboldan anlar anlamaz kategorisine girmeyin. Bu iş böyle bir iş değil. Bu iş yönetişim işidir. Bunu nasıl sağlayacaksak, tamiratını yapacağız. Moralim iyi değil, bunu saklamam. Göztepe maçı kimin moralini bozmaz. Camiamı ayakta tutmaya çalışıyorum, bu benim görevim. Sıkıntılar olabilir. Herkesin sıkıntısı olur. Ben gökten zembille düşmedim. Etten kemikten insanım.

"Samet Hoca, kararın whatsapp'tan kendisine bildirildiğini söyledi. Ne diyeceksiniz?"

WhatsApp'tan yazdım, helalleştim. Talebi vardı, yerine getirdim. Açıklama yapabilir, Beşiktaş'ın kaptanı her zaman açıklama yapabilir. Başımızın üstünde yeri vardır.

"BAĞIRANLAR BELGE GETİRSİN!"

Beşiktaş'ın kurulları vardır. Bir derdi olan, bas bas bağıranlar var ya, gelsinler belge getirsinler. Londra'da ev yazanlar var ya belge getirsin. Burada çalışanların gururu, aileleri, çocukları var. Yapmayın bu işleri. Hepinize söylüyorum.

"VAN BRONCKHORST İLE GÖRÜŞTÜM"

Van Bronckhorst ile Göztepe maçı akşamı görüştüm. Çok üzgündü. Beşiktaş tarihindeki en kötü 2-0'dan geri dönüşü yaşadı. Bunları anlattık. Ertesi gün tekrar görüştüm. Maçtan sonra değerlendirmeler yapacağımızı söyledim. Yönetimimizin kararının kendisiyle 'devam' kararı olduğunu söyledim. Vakti geldiğinde karar vermekten kaçınmayız. Beşiktaş için her şeyi yaparız. Burası şahsi müessesemiz değil. Benim gönlüm halen Beşiktaş'ın iyi netice, 2-3 maçta iyi netice alacağına inanıyorum.

M. CITY VE REAL MADRID'E BAKIN"

Ben sporcuyum. Sporda öyle sezonun bitmesi diye bir şey yoktur. Hayatta her şey mümkündür. Manchester City kaç maçtır yeniliyor? Dünyanın en pahalı takımı. Sporda bunlar olabilir. Real Madrid'e bakın, Barça'ya karşı nasıl bir netice aldı kendi sahasında. Biz yarın akşamı iyi puanla geçersek Avrupa'da şansımız yüksek. Türkiye'de daha iyi bir noktaya gidebiliriz. Bunu konuşmak için erken.

KALANLAR VE İSTİFA EDENLER HAKKINDA...

Kaan Şakul Bey devam ediyor. Işıl Hanım müsaade istedi. Kendi haklı gerekçeleri olabilir. Yönetimlerde böyle şeyler olur. Bu işleri çok büyütmeyin. İletişimde yapmamız gerekenler vardı. Kendisi değerli bir hocamızdır, kendisini çok severim. Şahsi kararlarına saygı duyarız. Müthiş Beşiktaşlıdır. Şahsi takdiridir.

"MAAŞLAR ÖDENİYOR MU?" SORUSUNA...

Bu haberler doğru olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor. Bunların çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Kolay işler değil. Gazeteciler, bunlarla hiçbir şey kazanamaz. Bunları bıraksınlar.

"BAŞKAN BENİM, UNUTMAYIN!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı her şeyden sorumludur. Yürütmeyi bu şekilde yapıyoruz. Ben çocuklarımızı nasıl takip ediyorum inanın, bilseniz şaşırırsınız. Beşiktaş Kulübü başkanıyım, unutmayın.

"SÜPER KUPA'YI ALDIĞIMIZ ZAMAN BİR ŞEY YOKTU"

Ben hiçbir zaman buraya şampiyonluk sözü vererek gelmedim. Bu yönetim yaklaşık 8 ayda iki kupa kazandı, biraz insaflı olmak lazım. Galatasaray'ı 5-0 yenip Süper Kupa'yı aldığımız zaman bunlar konuşulmuyordu.