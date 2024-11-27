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Hasan Arat'tan Giovanni Van Bronckhorst açıklaması!

Beşiktaş'ta Hasan Arat, Giovanni Van Bronckhorst ile ilgili olarak, "Hocayla Göztepe maçından sonra konuştum. Beşiktaş tarihindeki en kötü 2-0’dan geri dönüşü yaşadı, bunları anlattık. Şu an yönetim kurulu kararının kendisiyle devam yönünde olduğunu söyledik. Vakti geldiğinde gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi.

27 Kasım 2024 | 16:48
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