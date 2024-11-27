Hasan Arat: Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir!
Beşiktaş Futbol AŞ'deki görevinden istifa eden Hasan Arat sert açıklamalarda bulundu. Arat, Beşiktaş'ın sahibinin taraftar olduğunu söyledi. İşte detaylar...
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