UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. ön eleme turu rövanş maçıyla devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, mutlak galibiyet alarak tur atlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Tirana - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.