SİNAN VARDAR - MUHTEŞEM BEŞİKTAŞ

Beşiktaş tam anlamıyla futbol resitali ortaya koydu. Takımın fizik gücü başta olmak üzere, moral motivasyonu üst seviyedeydi. Futbolculardaki kazanma arzusunu gören taraftarlar coştukça coştu ve tribünde de harika bir ambiyans oluştu. Sivasspor'u kendi sahasına hapseden Beşiktaş'ta, teknik direktörden, futbolcusuna, harika takıma emek veren herkese şapkamı çıkarıyorum. Beşiktaş transferde müthiş bir nokta atışı transferler yapmış. Buraya yazıyorum; Weghorst bu sezon uzak ara gol kralı olur. Hollandalı hem atıyor, hem attırıyor. Muleka da genç yaşına rağmen müthiş oynuyor. Belli ki, takım öyle böyle değil, iyi çalışıyor. Özellikle duran toplardaki varyasyonlar rakibin başını döndürürken izleyenlere keyif veriyor.

Dün ilk kez sahaya çıkan Dele Alli artık 'Bizim Ali'... İlk günden böyle oynarsa sonrası rakipler için korkulu rüya olur. Salih oyunda kaldığı sürede sahada basmadık yer bırakmadığı gibi, iki ayağını ustalıkla kullanıp takımı jet hızıyla hücuma çıkardı. Sağda Rosier, solda Masuaku enerjilerini sahaya koyarken N'Koudou iyi ki takımda kalmış. Gedson Beşiktaş'ın akciğeri. Bir ara gözlerime inanamadım 'Acaba Gedson'dan iki tane mi var' demekten kendimi alamadım. Salih'in yerine oyuna giren Berkay da çok kaliteli bir kumaş... Ismael'i özellikle iki hafta önce oynanan Alanyaspor maçı sonrası çok eleştirdik. Sezar'ın hakkı Sezar'a; dünkü futbol için bu kez alkışlarımızı gönderelim. Fransız teknik adamı bazen taktik yönden eleştirsek de takımı kısa sürede üst düzey perforamansa taşıdığı için teşekkür etmeliyiz. Dikkatinizi çekerim; hem de geçtiğimiz sezon 14 futbolcusu ayrılmış bir takımdan! Daha bu takıma Josef ve Ghezzal katılacak. Bu hafta sonu tüm takımların maçını izledim. Şunu söyleyebilirim ki; şu anda iyisi Beşiktaş... Elimizle tahtaya vuralım; nazar değmesin.

TURGAY DEMİR - BEŞİKTAŞ ORDUSU!

Öncelikle şanlı ordumuzun tarihe düştüğü en önemli notlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi'ni yani bayramımızı kutlayarak başlayıp Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle analım. Şanlı ordumuz ile başladık, Beşiktaş Ordusu ile devam edelim... Kartal'ın fantastik, kendisi açısından eğlenceli, rakipleri için bir o kadar dayanılmaz bir mücadele gücü, kazanma azmi var. Her maçın ilk yarısında ordusunun tüm gücüyle saldırıyor Beşiktaş... Havacıları var; Weghorst... Cenk Tosun... Muleka... Fırsatını buldukları anda kafalarını kullanıyorlar. Karacıları var; doğuştan futbolcu Dele Alli gibi... Her maçın ilk 45'inde sol tarafta uçurtma gibi uçan N'Koudou gibi...

Komandoları var Kartal'ın: Sahanın her yerine yetişen, didişen, ısıran, koparan Fernandes gibi. Tekniğini hırsı ve mücadeleci karakteriyle birleştiren Salih Uçan gibi... Jandarmaları var Beşiktaş'ın, tüm kaçakları yakalayan Rosier gibi... Kademe ustası Mosuaku ve Saiss gibi... Ve de, her şart altında, ihtiyaç halinde ilk başvurulacak Necip gibi... İlk yarı kusursuz fırtına gibiydi Siyah-beyazlılar. Sahanın her yerinde topun arkasına ve de rakibin karşısına geçtiler, savaştılar, kazandılar. Muleka'nın ilk golünde Weghorst'un asisti müthişti. N'Koudou'nun bindirmeleri, Muleka'nın ele-avuca sığmaz bitirimciliği...

Böyle bir ilk yarının ardından ikinci yarıda Beşiktaş'ın vites düşürmesi normaldi. Valerien Ismael, Umut, Kenan ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü. Çıkanlarla girenler arasındaki fark sahaya da yansıdı elbet. Saba'nın harika golüyle Sivasspor heyecanlanırken Beşiktaş daha çok oyunu soğutmaya çalıştı. Gelelim Beşiktaş Ordusu'nun komutanına; Valerien Ismael takımı fizik olarak müthiş hazırlıyor ona şüphe yok ancak hala bana güven vermiyor. Yine de önce üçlü savunmadan, sonra klasik 4-3-3'ten vazgeçmesi önemli.