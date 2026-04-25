Anadolu Efes evinde Türk Telekom'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Anadolu Efes, Türk Telekom'u konuk ettiği maçtan 101-91 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom ligde 19 galibiyette kalırken Anadolu Efes ise 18'inci galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Ankara ekibi adına 31 sayı üreten Jaleen Smith olurken, ev sahibi ekipte ise Larkin 18, Dozier de 16 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Akkuşoğlu

ANADOLU EFES: Larkin 18, Loyd 13, Dozier 16, Poirier 20, Ercan Osmani 10, Beaubois 3, Şehmus Hazer 11, Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Jones 6

TÜRK TELEKOM: Smith 31, Doğuş Özdemiroğlu 13, Alexander 2, Trifunovic 12, Simonovic 4, Allman 12, Usher 2, Bankston 7, Berkan Durmaz 8, Ata Kahraman, Emircan Koşut

1'İNCİ PERİYOT: 29-31

DEVRE: 55-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-67