EuroLeague'de geçtiğimiz hafta Valencia Basket karşısında aldığı 107-90'lık galibiyetle 9 maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, 27. hafta mücadelesinde Litvanya'nın basketbol ekolü Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelede lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Anadolı Efes 25-24 Zalgiris (İlk çeyrek sonucu)
Anadolı Efes 25-24 Zalgiris (İkinci çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague'in 27. haftasındaki bu önemli randevu 6 Şubat 2026 Cuma günü oynanıyor.
ANADOLU EFES - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele saat 20.30'da başladı.
ANADOLU EFES - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Lacivert-beyazlıların Avrupa arenasındaki bu kritik sınavı, S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.