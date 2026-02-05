EuroLeague'de zirveyi kimseye bırakmayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 27. hafta mücadelesinde Paris Basketbol deplasmanına çıkıyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen 18 galibiyetle liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geçen hafta Barcelona deplasmanında kazandığı kritik 82-78'lik zaferle Avrupa'ya mesaj veren Saras Jasikevicius'un ekibi, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 96-77 gibi farklı yendiği Paris'i bu kez Adidas Arena'da da geçmek istiyor. Playoff yolunda kritik virajdaki maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. İşte Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının tüm detayları...

EuroLeague'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 27. hafta maçında Paris Basketbol'un konuğu oluyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, Adidas Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler, galibiyer serisini 6'ya çıkarmak için yarışacak. Son olarak Barcelona'yı deplasmanda 82-78 devirerek gövde gösterisi yapantemsilcimiz, bir maçı eksik olmasına rağmen 18 galibiyet ve 7 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Paris Basketbol ise geride kalan haftalarda topladığı 8 galibiyetle 17. sırada yer alırken, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 96-77 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alma peşinde. İşte Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının canlı yayın bilgileri...

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de liderlik heyecanının yaşanacağı Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko mücadelesi, 5 Şubat Perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz, bu maçla birlikte yoğun fikstürdeki kritik deplasman turnesini kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'nın Paris kentinde bulunan Adidas Arena'da oynanacak olan müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 22.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının galibiyet serisini 6 maça çıkarma mücadelesini heyecanla takip edecek.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev randevu, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.