Beşiktaş GAİN evinde Türk Telekom'u yendi!

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda iki Türk temsilcisi Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom’un karşı karşıya geldiği başından sonuna kadar büyük mücadeleye sahne olan maçtan siyah-beyazlı takım 91-81 galip ayrıldı.