Beşiktaş GAİN farklı kazandı

Beşiktaş GAİN, Süper Lig'in 17'nci hafta karşılaşmasında Mersin Spor'u konuk ettiği maçtan 84-59 galip ayrıldı.
SALON: BJK GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
BEŞİKTAŞ GAİN: A. Brown 6, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Mathews 7, V. Brown 8, Dotson, Thomas 9, Yiğit Arslan 10, Kamagate 13, Sertaş Şanlı 2, Lemar 6, Emir Adıgüzel
MERSİN SPOR: White 7, Olaseni 8, March 24, Cowan 1, Apaydın, Cobbs 2, Cruz 6, Chassang 6, Kartal Özmızrak 3, Efe Ergi Tırpancı 2
1'İNCİ PERİYOT: 22-16
DEVRE: 41-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-41