Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 finali derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele sonunda kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen iki takım da hata yapmak istemiyor. Derbi öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken, basketbolseverler "Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE OPET-GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 finalinde oynanacak Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE OPET-GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE OPET'İN FİNAL YOLCULUĞU

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nesibe Aydın'ı 109-56, yarı final maçında ise Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG'İN FİNAL YOLCULUĞU

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise çeyrek finalde Beşiktaş BOA'yı 77-68, yarı finalde ise Emlak Konut'u 66-64'lük skorla geçerek Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın rakibi oldu.