EuroLeague 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Dubai Basketball deplasmanına çıkıyor. Sezonun kritik haftalarına girilirken sarı-lacivertli ekip için bu maç büyük önem taşıyor. Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde bugün Dubai Basketball ile deplasmanda karşılaşıyor. "Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları taraftarların gündeminde. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Coca Cola Arena'da oynanan müsabaka, bugün TSİ 19.00'da başladı.

DUBAI BASKETBALL FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko 21. Hafta mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE