2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız konuk ettiği SIrbistan'ı 94-86'lık skorla mağlup etti. Grupta 4/4 yapan Ay-Yıldızlılar, 2. tur gruplarına yükselmeyi garantiledi.
ÇEYREK SKORLARI
İLK ÇEYREK: Türkiye 28-21 Sırbistan
2. ÇEYREK: Türkiye 48-44 Sırbistan
3. ÇEYREK: Türkiye 76-63 Sırbistan
Türkiye: Şehmus Hazer 15, Cedi Osman 13, Tarık Biberovic 21, Ercan Osmani 11, Ömer Faruk Yurtseven 17, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 7, Onuralp Bitim 8, Berk Uğurlu
Sırbistan: Avramovic 16, Dangubic 6, Dobric 14, Davidovac 12, Mitrovic 9, Miljenovic 10, Markovic 9, Momirov, Ristic 2, Lakic 2, Tanaskovic 6, Novak