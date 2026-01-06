Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağı duyuruldu. Rockets'ın konuk ettiği Phoenix Suns'ı 100-97 yendiği maçtan sonra açıklama yapan takımın başantrenörü Ime Udoka, milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle 10 ila 14 gün forma giyemeyeceğini söyledi. Alperen Şengün, Dallas Mavericks ile cumartesi günü yapılan maçın ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı.