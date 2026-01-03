Fenerbahçe Beko, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva (1996 - 2.03 - P) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, "Yüksek enerjisi, ribaund sezgisi, pota altı savunması ve blok tehdidi ile oynadığı tüm takımlarda ön plana çıkan Chris Silva, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için ter dökecek. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Chris Silva'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun Çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Chris Silva kimdir?

19 Eylül 1996 yılında Libreville, Gabon'da dünyaya gelen Chris Silva, 15 yaşına geldiğinde Gabon Erkek Milli Takımı'nın formasını giyen babası tarafından eğitimi için Amerika'ya gönderildi. Amerika'daki basketbol hayatına Roselle Lisesi'nde başlayan Silva, son sınıfta eyalet şampiyonluğu kazanan takımın bir parçasıydı.

Lisenin ardından South Carolina Gamecocks ile sözleşme imzaladı. 2017'de Final Four oynama başarısı gösteren Gamecocks'ta 37 maçın tamamında ilk beşte yer aldı. 2018 yılında Güneydoğu Konferansı'nda üç önemli başarı elde etti. Yılın Ortak Savunma Oyuncusu ödülünü kazanan Silva, Güneydoğu Konferansı'nda birinci takıma seçilirken yılın savunma takımında da yer aldı. Chris Silva, kolej kariyerinde blok, ribaund ve enerji katkısıyla dikkat çekti.

2019-20 sezonunda Miami Heat ile iki yönlü (two-way) kontrat imzalayan Gabonlu pivot, 2020 NBA Finalleri'nde Miami Heat forması ile Los Angeles Lakers'a karşı mücadele etti.

Sırasıyla Miami Heat (2019-21), Sacramento Kings (2021), Iowa Wolves (2021), Minnesota Timberwolves (2021), Miami Heat (2021-22), Iowa Wolves (2022), College Park Skyhawks (2022-23), Dallas Mavericks (2023), College Park Skyhawks (2023-24), Piratas de Quebradillas (Porto Riko/2024), Mets de Guaynabo (Porto Riko/2024), Bnei Herzliya (İsrail/2024-25), AEK (2025).

2025 yazında Yunanistan ekiplerinden AEK ile sözleşme imzalayan Chris Silva, üç kez haftanın oyuncusu seçildi. 2025-26 sezonunda AEK formasıyla beş Basketbol Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Gabonlu oyuncu, 14.8 sayı, 8.0 ribaund, 1.8 asist ve 21 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Uluslararası turnuvalarda Gabon Milli Takımı'nın formasını giyen Chris Silva, FIBA AfroBasket Elemeleri'nde oynadığı üç maçta 25.0 sayı, 14.7 ribaund, 4.0 asist ve 29.3 verimlilik ortalamaları ile oynadı.

Chris Silva, son olarak 2025-26 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması'nın en değerli oyuncusu seçildi.