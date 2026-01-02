Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes, Kızılyıldız’ı devirerek yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Mevcut tabloda 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 16. sırada kalarak beklentilerin uzağında bir sezon geçiren temsilcimiz, 10 galibiyetle 9. sırada yer alan ve play-off yarışının içinde bulunan Sırp rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Kendi evinde hata lüksü olmayan lacivert-beyazlılar, puan tablosundaki bu kritik makası daraltmak ve Avrupa arenasındaki iddiasını tazelemek için parkeye çıkıyor. İşte Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı detayları...

Avrupa Ligi'nde rekabetin iyice kızıştığı dönemde Anadolu Efes, 19. hafta mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Geride kalan 18 haftada 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak averajla 16. sıraya kadar gerileyen lacivert-beyazlılar için artık her maç final niteliği taşıyor. Rakip Kızılyıldız ise 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 9. basamakta yer alarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak için İstanbul parkesine çıkıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nin atmosferinde oynanacak bu dev randevu, hem Efes'in alt sıralardan kurtulma çabası hem de Sırp ekibinin ilk 8 iddiası adına sezonun kırılma noktalarından biri olmaya aday. İşte Anadolu Efes-Kızılyıldız maçının detayları...

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA'DA 894. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 894. kez parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 893 karşılaşmada 500 galibiyet, 393 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 646. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 645 müsabakanın 343'ünü kazanırken 302'sinde sahadan yenik ayrıldı.