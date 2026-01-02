EuroLeague’de üst sıralardaki yerini korumak isteyen Fenerbahçe Beko, 19. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde 17 maçta 11 galibiyetle 6. sırada yer alan ve bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 18 maçta sadece 6 kez kazanabilen 15. sıradaki rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Vitoria deplasmanından zaferle dönerek zirve takibini sürdürmeyi hedefleyen temsilcimiz, play-off yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. İşte Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı tüm detayları...

Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, 19. hafta randevusunda İspanya deplasmanında Baskonia karşısına çıkıyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde bu sezon istikrarlı bir grafik çizen sarı-lacivertli ekip, çıktığı 17 maçta elde ettiği 11 galibiyet ve 6 mağlubiyetle, bir maçı eksik olmasına rağmen ligde 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi Baskonia ise 18 maçta aldığı 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle averajla 15. basamakta bulunuyor. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen temsilcimiz, yaralı rakibi karşısında deplasmanda hata yapmadan galibiyete uzanmayı hedefliyor. İşte Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı detayları...

BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Fernando Buesa Arena'daki mücadelede hava atışı, Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.