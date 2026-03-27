Beşiktaş-Alanyaspor çeyrek final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Dolmabahçe'de yaşanacak. Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ederek yarı final biletini almak için sahaya çıkıyor. Grup aşamasını lider tamamlayan siyah-beyazlılar, kupada iddialı yürüyüşünü sürdürmeyi hedeflerken, Akdeniz ekibi Alanyaspor da sürpriz peşinde. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelede kadro tercihleri ve taktik planları merak konusu. Beşiktaş'ın ev sahibi avantajı mı, yoksa Alanyaspor'un sürpriz yapma gücü mü galip gelecek? Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının detayları.