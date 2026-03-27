Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Tüpraş Stadyumu'nda yaşanacak. Beşiktaş, evinde ağırlayacağı Alanyaspor karşısında yarı final biletini almak için sahaya çıkıyor. Grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlılar, bu sezon kupada gösterdiği kararlı performansı sürdürmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi Alanyaspor ise en iyi 3. takım olarak çeyrek finale yükseldi ve zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz peşinde. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamındaki Beşiktaş-Alanyaspor maçı 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Samsunspor-Trabzonspor maçının hemen ardından, saat 20.45'te başlayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş-Alanyaspor arasında oynanacak çeyrek final maçı sonrası turu geçen takımın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde muhtemel rakibi; Konyaspor-Fenerbahçe maçı kazananı olacak.
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe
Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği
Trabzonspor-Samsunspor
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMLERİ
Çeyrek finalde önemli anlara sahne olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda muhtemel yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
(Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe Galibi) vs (Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Galibi)
(Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği Galibi) vs (Trabzonspor-Samsunspor Galibi)