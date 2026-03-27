ZTK Çeyrek Final | Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi Tümosan Konyaspor oldu. Sarı-lacivertli takım, yarı finale yükselmek için deplasmanda zorlu bir sınav verecek. Kupada iddialı giden her iki takım için de kritik önem taşıyan bu maçta kazanan, yarı final yolculuğuna devam edecek. Fenerbahçe'nin kupada şampiyonluk hedefi, Konyaspor'un sürpriz yapma arzusu karşılaşmayı daha da cazip hale getirirken ömaçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. İşte Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve detaylar.