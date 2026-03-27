THY EuroLeague'de heyecan dorukta! Fenerbahçe Beko, 34. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak. Play-off yarışını doğrudan etkileyen bu kritik mücadele öncesi taraftarlar "Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, EuroLeague'de sıralamayı belirleyecek önemli maçlardan biri olacak. Play-off yolunda yerini sağlamlaştıran sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet arıyor. İşte kritik mücadele öncesi takımlardaki son durum, sakatlık raporu ve geçmiş rekabetin detayları...



FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasındaki karşılaşma, 27 Mart 2026 Cuma (Bugün) günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maçın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, Türkiye'de S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇI HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa) ve Igor Dragojevic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA LİDERLİK MESAİSİ

EuroLeague'de çıktığı 33 maçta 23 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 94-89 mağlup olmuştu.

ZALGIRIS KAUNAS'IN FORM DURUMU

Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, EuroLeague'de 19 galibiyetle 6. sırada bulunuyor. Son olarak Bayern Münih'i 78-71 mağlup etmişti. Tomas Masiulis yönetimindeki ekip, kendi yerel liginde oynadıkları 22 maçın 21'ini kazandı.

GEÇMİŞ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında EuroLeague'in güncel formatında oynanan 29 karşılaşmada Fenerbahçe Beko'nun 19 galibiyeti, Zalgiris Kaunas'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor. 2025-26 sezonunun ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 84-81 kazanmıştı. Fenerbahçe, bu gece hem liderliğini korumak hem de bu maçın rövanşını almak için sahada olacak.