İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Kulüp, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Nathan Redmond'un transfer edildiğini duyurdu.

Futbol kariyerine Birmingham City altyapısında başlayan Redmond, daha sonra Norwich City ve Southampton formalarıyla uzun yıllar Premier Lig'de mücadele etti. 2022 yılında Beşiktaş'a transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 28 maçta 6 gol kaydetti.

Türkiye macerasının ardından yeniden İngiltere'ye dönen Redmond, son olarak Burnley ve Sheffield Wednesday kadrolarında yer aldı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla birlikte yeniden Championship sahnesine çıkacak.

Öte yandan Redmond'un, hafta içinde Reading karşısında 3-1 kazanılan U21 maçında da forma giydiği belirtildi. Daha önce İngiltere Milli Takımı formasını da terleten tecrübeli oyuncunun, sezonun kalan bölümünde Blackburn Rovers'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.