NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Houston Rockets'a yetmedi!

NBA'de Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 128-108 mağlup etti. Son 5 maçta 4. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 22 sayıyla en skorer isim olurken Alperen Şengün, 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.