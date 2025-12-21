NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını terlettiği Houston Rockets deplasmanda Denver Nuggets ile karşı karşıya geldi. Houston Rockets bu karşılaşmadan 115-101'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelede Alperen Şengün 8 sayı, 6 ribaund ve 4 asist ile oynadı.
NBA'de Alperen Şengün'lü Houston Rockets kazandı!
Yayın Tarihi: 21.12.2025 - 10:22