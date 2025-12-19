Anadolu Efes - Dubai Basketbol CANLI

EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes ile Dubai Basketbol kozlarını paylaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri takımına karşı ilk defa boy gösteren temsilcimiz, kazanmanın yollarını arıyor. Anadolu Efes - Dubai Basketbol maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague'de 17. hafta heyecanı, Anadolu Efes ile Dubai Basketbol arasında oynanan dikkat çekici karşılaşmayla devam ediyor. Temsilcimiz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, bu özel randevuda galibiyete uzanmanın planlarını yapıyor. Başantrenör Pablo Laso'nun yönetiminde geçtiğimiz hafta Zalgiris'i farklı skorla mağlup ederek moral kazanan lacivert-beyazlılar, İstanbul'da oynanan mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak avantaj sağlamak istiyor. Maçın canlı skor takibine ise haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Anadolu Efes 14-16 Dubai Basketbol (İlk çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanan Anadolu Efes-Dubai Basketbol maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Anadolu Efes-Dubai Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

AVRUPA ARENASI'NDA 892. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketbol karşısında Avrupa arenasındaki 892. maçına çıktı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 891 karşılaşmada 500 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 391 defa mağlup ayrıldı (galibiyet yüzdesi: % 56,1).

EUROLEAGUE'DE 644. MAÇ

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de 644. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 643 karşılaşmada 343 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,3) elde etti.