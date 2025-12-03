Anadolu Efes, guard pozisyonda görev alan yıldız oyuncu Shane Larkin'in ameliyat olduğunu ve ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı.

Larkin, sahalardan 2 aylığına uzak kalacak.

Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:

"Kaptanımız Shane Larkin'in yapılan son tetkikleri ve muayenesi sonucunda sol kasık tendonundan ameliyat olmasına karar verilmiş ve cerrahi operasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilmiştir. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun bu ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir. Get well soon Cap!"