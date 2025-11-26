Ergin Ataman'dan Dünya Kupası açıklaması!

Ergin Ataman, "Zorlu bir gruptayız. Dörtlü grup sonrasında çaprazdaki grupta da iki çok güçlü takım var. Litvanya ve İtalya. Bizim grubumuzda da Sırbistan, biz ve Bosna. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası finalisti olarak Dünya Şampiyonası'nda madalya peşinde koşmak." ifadelerini kullandı.