Ergin Ataman, "Zorlu bir gruptayız. Dörtlü grup sonrasında çaprazdaki grupta da iki çok güçlü takım var. Litvanya ve İtalya. Bizim grubumuzda da Sırbistan, biz ve Bosna. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası finalisti olarak Dünya Şampiyonası'nda madalya peşinde koşmak." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman'dan Dünya Kupası açıklaması!
Dünya Kupası Elemeleri için toplanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman Dünya Kupası hedeflerinden bahsetti.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.11.2025 - 17:10