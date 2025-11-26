EuroLeague'in 13. haftasında AS Monaco deplasmanında konuk olacak Anadolu Efes sakatlıkları bulunan isimlerin son durumunu yayınladığı sağlık raporu ile açıkladı.
Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Shane Larkin, PJ Dozier, Vincent Poirier ve Georgios Papagiannis AS Monaco deplasmanında forma giyemeyecek.
Rodrigue Beaubois, Cole Swider, Jordan Lloyd, Erkan Yılmaz ve Isaiah Cordinier ise sakatlıkları rağmen maç kadrosunda yer alacaklar.
Tedavileri devam eden dört oyuncumuz AS Monaco karşısında sahaya çıkamayacaklar:— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 26, 2025
*Shane Larkin
*PJ Dozier
*Georgios Papagiannis
*Vincent Poirier
Beş oyuncumuz ise sakatlıklarına rağmen kadroda olacaklar:
*Rodrigue Beaubois ve Cole Swider (dirsek)
*Jordan Loyd (bacak)
*Erkan… pic.twitter.com/5eC95g8sKD