EuroLeague'de 9. hafta mücadelesinde Panathinaikos, deplasmanda Kızılyıldız'a 86-68 mağlup olarak dördüncü yenilgisini aldı. Sırbistan'da oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, rakibinin baskılı oyununa karşı koyamadı.

Mücadelenin ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, hem karşılaşmayı hem de tribün atmosferini değerlendirdi.

"OLYMPIAKOS'U TEBRİK EDERİM… PARDON!"

Basın toplantısında Kızılyıldız taraftarlarının ezeli rakip Olympiakos lehine yaptıkları tezahüratlara göndermede bulunan Ataman, esprili ancak sitem dolu bir çıkış yaptı: "Olympiakos'u tebrik ederim… Pardon, taraftarlar tüm maç boyunca 'Olympiakos' diye bağırdığı için kafam karıştı."

"ÜÇ PİVOTUMUZ EKSİK, BU SEVİYEDE ZORLANIYORUZ"

Maçla ilgili teknik değerlendirmede de bulunan tecrübeli koç, eksik oyuncuların takımı zor durumda bıraktığını vurguladı: "Üç pivotumuz eksik ve bu seviyede, özellikle savunmada oynamak çok zor. Mathias Lessort'un ne zaman döneceği belli olmadığı için bize yardımcı olacak bir uzun arıyoruz."

"SHORTS'TAN MEMNUN DEĞİLİM"

Ataman, takımın yeni transferi Shorts'un performansına da eleştirel bir yaklaşım sergiledi: "Shorts'un performansından %90 oranında memnun değilim. Bu belki bizim, belki de onun hatasıdır. Yine de şu ana kadar beklediğimiz katkıyı alamadık."

Kızılyıldız bu galibiyetle EuroLeague'de dördüncü kez kazandı, Panathinaikos ise dokuzuncu maçında dördüncü mağlubiyetini aldı.