EuroLeague'de 3. hafta heyecanı sürerken, Partizan ile Anadolu Efes kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçında Hapoel IBI karşısında istediği sonucu alamadı. Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde Sırbistan deplasmanına çıkan Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Zorlu atmosferde hata yapmak istemeyen temsilcimiz, EuroLeague'de yeniden ivme yakalamanın peşinde. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI: Partizan 34-27 Anadolu Efes (2. Periyot oynanıyor)

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Partizan 31-24 Anadolu Efes

PARTIZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'da oynanacak Partizan - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.