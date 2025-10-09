Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, karşılaşmaya savunmada istediği gibi başlayamadı fakat sarı-lacivertliler, periyodun son bölümünde üstünlüğü ele geçirdi ve ilk çeyreği 19-22 önde tamamladı. Savunmada kontrolü sağlayan Fenerbahçe Opet, ikinci periyotta 7-17'lik üstünlük kurarak soyunma odasına 26-39 önde gitti.

İkinci periyottaki etkili oyununu üçüncü çeyreğe de taşıyan Fenerbahçe Opet, farkı 21 sayıya kadar açtı ve bu bölümü 45-62 önde tamamladı. Son çeyrekte de tempoyu düşürmeyen sarı-lacivertliler, hızlı hücumlarla farkı artırmaya devam etti ve mücadeleden 58-89'luk skorla 31 sayı farkla bu sezonki ilk Kadınlar Euroleague maçından galip ayrıldı.

Salon: DVTK Arena

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Jan Baloun (Çekya), Aurimas Borusas (Litvanya)

DVTK Huntherm: Nina Aho 5, Lelik 6, Grigalauskyte 11, Ginzo 13, Takacs 10, Tyra Aho, Miklos 3, Poczkodi, Smuda 10, Toman

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Allen 8, Meesseman 13, Rupert 16, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 12, Tilbe Şenyürek 4, Billings 9

1. Periyot: 19-22

Devre: 26-39

3. Periyot: 45-62