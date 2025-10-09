Fenerbahçe'de kadro dışı kararı çıkacak mı? Canlı yayında açıkladı!
A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Akbaş, sarı lacivertlilerdeki kadro dışı iddialarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Akbaş, "Fenerbahçe'de bazı oyuncuların kadro dışı bırakılacağına dair haberler çıkmıştı. Şu an için yönetimin böyle bir düşüncesi yok." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
F.Bahçe'de kadro dışı kararı çıkacak mı? 09 Ekim 2025 | 12:00
32:00
Domenico Tedesco'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 01 Ekim 2025 | 12:00
00:28
Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti 27 Eylül 2025 | 12:00
00:08
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz stadyumdan sekerek ayrıldı! 21 Eylül 2025 | 12:00
01:27
Aykut Kocaman: Ciddi hatalar yapıldı! 21 Eylül 2025 | 12:00
01:27
Fenerbahçe'de Ali Koç yuhalandı! İşte o anlar 20 Eylül 2025 | 12:00
13:19
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek 19 Eylül 2025 | 12:00
01:28
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Ederson'u yakından tanıyalım 16 Eylül 2025 | 12:00
Bugün
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten müjde!Galatasaray 08 Ekim 2025 | 02:24
- Wilfried Singo'nun stattan ayrılış görüntüleri!Galatasaray 04 Ekim 2025 | 10:25
- Galatasaray RAMS Park'a ulaştı!Galatasaray 04 Ekim 2025 | 06:36