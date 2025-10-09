Faroe Adaları - Karadağ maçı tıkla izle: Ne zaman ve saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6. hafta mücadelesinde Faroe Adaları ile Karadağ, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Grubun 3 ve 4. sıralarında yer alan ve aynı puana sahip iki ekip, hata yapmadan sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Aynı haftada Çekya ile Hırvatistan arasındaki mücadele de oynanacak ve ekipler puan farkını 3’e düşürme fırsatını kaçırmak istemiyor. Bu nedenle Faroe Adaları ve Karadağ, mücadeleye tam konsantrasyonla çıkacak. Peki, Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?