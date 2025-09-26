Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE TÜRKOĞLU'NUN SÖZLERİ:

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği uzun yıllardan sonra gelen bu başarıyı bundan sonrası için de sergileyecek adımları atmamız gerekiyor. Bu istek, arzu ve çıkışın devam edeceğini düşünüyorum.

A Milli Basketbol Takımımızın, uzun yıllar sonra gelen bu başarısını sonraki yıllarda da gelebilecek başarıların bir başlangıcı olarak nitelendiriyorum. Bu takımın bizi uzun yıllar boyunca gururla temsil edeceği inancındayım.

Her organizasyon, her maç bizim için artık hedef olacaktır. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi gururla temsil edecek bir kadroyla boy göstermek istiyoruz.

Hidayet Türkoğlu'nun en iyi 5'i: Harun Erdenay Hidayet Türkoğlu Mirsad Türkcan Mehmet Okur İbrahim Kutluay

Geçen gün Basketbol Gelişim Merkezimiz için Turkcell ile güzel bir işbirliğini duyurduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merkezimiz aktif halde hizmet vermeye devam ediyor.